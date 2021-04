Si parla di riaperture? E il bollettino torna tragico: tasso di positività e ricoveri, qualcosa non torna (Di lunedì 5 aprile 2021) Il bollettino di lunedì 5 aprile rilasciato dal ministero della Salute non è di facile interpretazione. Di certo ciò che non ci si aspettava è l'aumento netto dei ricoverati in reparti Covid e in terapia intensiva, dopo diversi giorni di trend in fase calante. Era invece più pronosticatile l'aumento imponente del tasso di positività, che ha risentito fortemente del crollo dei tamponi analizzati nella domenica di Pasqua. Oggi sono stati registrati 10.680 contagiati, 9.323 guariti e 296 morti su 102.795 test effettuali, con tasso di positività schizzato al 10,4 per cento (+3,2 rispetto a ieri). Ma a preoccupare sono soprattutto i dati arrivati dal sistema sanitario nazionale, che continua a essere sotto pressione, tanto che in più della metà delle Regioni i ricoveri sono ancora oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Ildi lunedì 5 aprile rilasciato dal ministero della Salute non è di facile interpretazione. Di certo ciò che non ci si aspettava è l'aumento netto dei ricoverati in reparti Covid e in terapia intensiva, dopo diversi giorni di trend in fase calante. Era invece più pronosticatile l'aumento imponente deldi, che ha risentito fortemente del crollo dei tamponi analizzati nella domenica di Pasqua. Oggi sono stati registrati 10.680 contagiati, 9.323 guariti e 296 morti su 102.795 test effettuali, condischizzato al 10,4 per cento (+3,2 rispetto a ieri). Ma a preoccupare sono soprattutto i dati arrivati dal sistema sanitario nazionale, che continua a essere sotto pressione, tanto che in più della metà delle Regioni isono ancora oltre ...

