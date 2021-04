Roma | Pallotta | I tifosi ricevevano messaggi falsi dai media Totti? Voleva allenare

(Di lunedì 5 aprile 2021), 5 aprile 2021 - Jamesritorna sul suo periodo come presidente della: in un'intervista rilasciata al The Athletic l'ex patron giallorosso svela alcuni retroscena sugli avvenimenti ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pallotta

, 5 aprile 2021 - Jamesritorna sul suo periodo come presidente della: in un'intervista rilasciata al The Athletic l'ex patron giallorosso svela alcuni retroscena sugli avvenimenti ...Sulle colonne di 'The Athletic' è tornato a parlare l'ex presidente della, James. L'imprenditore nativo di Stoneham ha ceduto la società giallorossa al gruppo Friedkin lo scorso 5 agosto, dopo averla rilevata nel febbraio del 2011. Tanti gli spunti, due gli ...James Pallotta ha rilasciato una lunga intervista a ‘The Athletic’ in cui ha parlato dei suoi otto anni da presidente della Roma ...L’ex presidente della Roma, James Pallotta, ha rilasciato un’intervista sul proprio periodo giallorosso agli statunitensi di The Athletic. Una lunga confessione senza filtri, che ha messo nel mirino ...