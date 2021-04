“Pirlo non sarà più l’allenatore della Juventus, decisione presa” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro di Andrea Pirlo in bilico: la Juventus ha pronta un’altra rivoluzione e il tecnico ha le valigie pronte Un’annata da dimenticare e a poco serviranno la Supercoppa già vinta e la Coppa Italia ancora da conquistare. Non erano questi gli obiettivi della Juventus che è uscita dalla Champions League agli ottavi di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 5 aprile 2021) Il futuro di Andreain bilico: laha pronta un’altra rivoluzione e il tecnico ha le valigie pronte Un’annata da dimenticare e a poco serviranno la Supercoppa già vinta e la Coppa Italia ancora da conquistare. Non erano questi gli obiettiviche è uscita dalla Champions League agli ottavi di finale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Advertising

ZZiliani : Ehi, lo sapete? Esaurito il dopo #BolognaInter, al Club di #Caressa han cominciato a parlare di #Pioli e del #Milan… - ZZiliani : #TorinoJuventus 2-2 con i granata come da tradizione turlupinati per un gigantesco rigore (#DeLigt su #Belotti) che… - Corriere : Per capire meglio la Juve proviamo prima ad esaminare semplicemente i dati tecnici che emergono da queste 29 giorna… - BorgoFabio : @PaPaganini Hai ragione Paolo, forse è meglio esonerarlo ora x non bruciarlo definitivamente... perché cmq secondo… - giuliaebbbasta : Riassunto: Panda distrutta, Zanzare uccise da Ronaldo, Pirlo non ritrovato, Pinso e Buffo in coma etilico, Chiello… -