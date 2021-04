Paolo Brosio e il tunnel di sesso e droghe che lo aveva allontanato da una donna speciale | Ecco di chi si tratta

Leggi su kronic

(Di lunedì 5 aprile 2021) Dopo una vita di eccessi tra alcool, droga e, il famoso conduttore non dimentica una importantissimadella sua vita. Tutti ricordano quando nel lontano 2019 il conduttore e personaggio televisivofece una confessione importantissima sulla sua conversione spirituale, avvenuta in un momento particolare della sua vita: “Avevo tanto successo, ero felice, ma poi ci furono in serie dei colpi difficili da assorbire. Avevo convinto Flavio Briatore ad aprire il Twiga, un locale che ha dato tanti posti di lavoro, ma poi ci fu l’incendio. Nello stesso tempo, fui lasciato dalla mia fidanzata e morì mio padre.” Da li è iniziato un terribile calvario: “Ho reagito male, erano dei colpi davvero duri e senza la preghiera, il mondo ti ammazza, ma ancora non lo sapevo. Iniziai ad abusare di ...