La Fuggitiva | dove è stato girato?

(Di lunedì 5 aprile 2021) Una fuga, in quanto tale, richiede più location. E nel caso de La, la miniserie in onda da lunedì 5 aprile 2021 su Raiuno, di location ce ne sono tante, tutte principalmente in Piemonte, regione che ha ospitato gran parte delle riprese. Dov’èLa? La serie, diretta da Carlo Carlei e con protagonista Vittoria Puccini, ha avuto come location principali Torino e Verbania, ma anche il lago Maggiore. In queste aree sono state girate gran parte delle scene d’azione, che hanno visto l’attrice nei panni di Arianna, donna in fuga, appunto, per cercare la verità sull’omicidio del marito di cui è stata accusata. Alcune riprese, però, sono state effettuate anche a Terni, in Umbria, mentre le scene in interni sono state invece effettuate a Roma. Le riprese sono avvenute tra l’estate e l’autunno ...