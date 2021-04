Gosens: «Ronaldo rifiutò di darmi la sua maglia, mi fece sentire piccolo piccolo» (Di lunedì 5 aprile 2021) Il calciatore dell’Atalanta Robin Gosens ha scritto la propria autobiografia, in uscita giovedì prossimo. Sportmediaset ne ha fornito alcune anticipazioni. In particolare uno stralcio in cui Gosens racconta di quando chiese la maglia a Cristiano Ronaldo dopo un match tra Atalanta e Juventus. E Ronaldo gliela negò. “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere la maglia di Ronaldo. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare… ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!’. Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 aprile 2021) Il calciatore dell’Atalanta Robinha scritto la propria autobiografia, in uscita giovedì prossimo. Sportmediaset ne ha fornito alcune anticipazioni. In particolare uno stralcio in cuiracconta di quando chiese laa Cristianodopo un match tra Atalanta e Juventus. Egliela negò. “Dopo la partita contro la Juventus, ho cercato di realizzare il mio sogno di avere ladi. Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare… manon ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato, ha detto solo: ‘No!’. Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito ...

