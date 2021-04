Corte Suprema Usa dà ragione a Google contro Oracle

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ladànella sua battaglia legale conche va avanti da 10 anni. Secondo i saggi americani, Mountain View non ha infranto il copyright usando per Android il codice di Java sviluppato dachiedeva 9 miliardi di dollari di danni a. Sei giudici hanno votato a favore di, due a favore di. Alla votazione non ha partecipato Amy Coney Barrett, l’ultima giudice entrata a far parte dellasu nomina dell’ex presidente Donald Trump. Il caso riguardava circa 12 mila linee di codice cheha usato per realizzare Android e che secondo l’accusa sarebbero state copiate da un’applicazione di programmazione Java sviluppata ...

