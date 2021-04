Concerto di Pasqua su Rai2, Noi Campani: “Sarà un evento annuale come Città Spettacolo e Bct” (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Benevento capitale di arte, cultura, musica e Spettacolo con il Concerto di Pasqua, andato in onda questa mattina su Rai2, Un evento unico nel suo genere ospitato nell’incantevole cornice dell’Auditorium di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico cittadino e che diventerà un appuntamento annuale come Città Spettacolo e Bct”. Così in nota la segreteria cittadina e quella provinciale di “Noi Campani”. “Una vetrina importante per la nostra Città e per la prestigiosa Kermesse made in Campania, composta da volti noti e artisti famosi provenienti dalla nostra regione – aggiungono –. Avere gli occhi di tutta Italia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBen– “Bencapitale di arte, cultura, musica econ ildi, andato in onda questa mattina su, Ununico nel suo genere ospitato nell’incantevole cornice dell’Auditorium di Sant’Agostino, nel cuore del centro storico cittadino e che diventerà un appuntamentoe Bct”. Così in nota la segreteria cittadina e quella provinciale di “Noi”. “Una vetrina importante per la nostrae per la prestigiosa Kermesse made ina, composta da volti noti e artisti famosi provenienti dalla nostra regione – aggiungono –. Avere gli occhi di tutta Italia ...

