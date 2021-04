ATP Cagliari 2021, programma 6 aprile: orari, tv, streaming. In campo anche Lorenzo Musetti (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani, martedì 6 aprile, proseguiranno i sedicesimi di finale del torneo ATP Cagliari 2021 di tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnato anche l’azzurro Lorenzo Musetti, opposto all’austriaco Dennis Novak. Saranno in campo in singolare anche Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia. Domani, martedì 6 aprile, il match dell’azzurro Lorenzo Musetti sarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sul campo Centrale. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed in streaming su Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di Lorenzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 aprile 2021) Domani, martedì 6, proseguiranno i sedicesimi di finale del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), che vedranno impegnatol’azzurro, opposto all’austriaco Dennis Novak. Saranno inin singolareMarco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia. Domani, martedì 6, il match dell’azzurrosarà il secondo a partire dalle ore 11.00 sulCentrale. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta tv su Sky Sport e SuperTennisTV ed insu Sky Go, Now TV e supertennis.tv, mentre OA Sport offrirà la diretta live testuale del match di...

