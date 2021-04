Spostamenti a Pasqua e Pasquetta: le regole per il 4 e 5 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta 'blindate' in tutta Italia. Come già successo a Natale, anche per questi giorni festivi, il governo ha predisposto misure specifiche su cosa è concesso fare e cosa no, per evitare ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 4 aprile 2021)'blindate' in tutta Italia. Come già successo a Natale, anche per questi giorni festivi, il governo ha predisposto misure specifiche su cosa è concesso fare e cosa no, per evitare ...

Corriere : ?? È una nota del Viminale a consentire gli spostamenti per andare in aeroporto per andare in vacanza - FrancescoLollo1 : Pasqua blindata per gli italiani, costretti ancora una volta a limitare gli spostamenti, ma libera per i clandestin… - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - baldissin : RT @giorgiogilestro: Come al solito ci si concentra su cosa si può non su cosa si deve: perché educare quando si fa prima a reprimere? Si '… - Borderline_24 : #Pasqua in zona rossa 'rafforzata' in #Puglia: spostamenti solo con autocertificazione -