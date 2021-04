Raffica di patteggiamenti per i pusher di via Visconti

(Di domenica 4 aprile 2021) di Stefania Totaro Una dozzina dia pene fino a 4 anni e mezzo di reclusione per iche avevano sottratto i giardini di via Azzoneai cittadini per spacciare droga. E' il ...

Ultime Notizie dalla rete : Raffica patteggiamenti

Il Giorno

di Stefania Totaro Una dozzina dia pene fino a 4 anni e mezzo di reclusione per i pusher che avevano sottratto i giardini di via Azzone Visconti ai cittadini per spacciare droga. E' il primo bilancio dell'udienza ...di Stefania Totaro Unadi richieste di patteggiamento per i pusher che avevano sottratto i giardini di via Azzone Visconti ai cittadini per spacciare cocaina, eroina, hascisc e marijuana. Ieri si è tenuta al ...Pene concordate fino a 4 anni per 12 dei 26 imputati dell’Africa centrale specializzati in droghe leggere, una buona parte potrebbe tornare in libertà ...