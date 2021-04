Orietta Berti, la famosa cantante di “Quando ti sei innamorato” (Di domenica 4 aprile 2021) Orietta Berti è nata il 1 giugno del 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia ed è una famosa cantante che aver scritto un pezzo della storia della musica italiana. La sua grinta si è potuta riscoprire anche quest’anno nell’edizione del Festival di Sanremo 2021. Dove ha portato il suo inedito “Quanto ti sei innamorato”. Supportata e spronata dal padre, Orietta inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica. La sua prima edizione risale al 1961 Quando partecipa al concorso chiamato “Voci Nuove Disco d’Oro” con la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Successivamente partecipa al concorso al Tarantola Club dove conosce Giorgio Calabrese. Le propone un contratto discografico. Nel 1964 firma un contratto ed esce il suo primo album intitolato. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021)è nata il 1 giugno del 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia ed è unache aver scritto un pezzo della storia della musica italiana. La sua grinta si è potuta riscoprire anche quest’anno nell’edizione del Festival di Sanremo 2021. Dove ha portato il suo inedito “Quanto ti sei”. Supportata e spronata dal padre,inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica. La sua prima edizione risale al 1961partecipa al concorso chiamato “Voci Nuove Disco d’Oro” con la canzone di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Successivamente partecipa al concorso al Tarantola Club dove conosce Giorgio Calabrese. Le propone un contratto discografico. Nel 1964 firma un contratto ed esce il suo primo album intitolato. Nel ...

