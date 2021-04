LIVE Sinner-Hurkacz | Masters 1000 Miami in DIRETTA | tra poco il riscaldamento

(Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNEL RANKING ATP SE VINCE LA FINALE QUANTE POSIZIONI GUADAGNA JANNIKNELLA CLASSIFICA DELLA RACE 2021 SE VINCE LA FINALE JANNIKPUO’ BATTERE UN RECORD DI NOVAK DJOKOVIC VINCENDO LA FINALE 18.55 Qualche dato statistico: 14 a 51 il conteggio degli ace nel torneo in favore di, con percentuali identiche di prime in campo (65%) e migliori a favore del polacco per i punti vinti proprio con la prima (69%-77%), mentre su quelli conquistati con la seconda è avanti(57%-53%). Una chiave importante può essere quella dei game in risposta vinti: 18 su 59 (il 31%) per l’italiano, 10 su 58 (il 17%) per il polacco. 18.52 Ad inizio stagionee ...

il giorno di Jannik. A un passo dalla storia il 19enne italiano che, a Miami , gioca la sua prima finale in un Masters 1000 (alla terza partecipazione) contro il polacco Hubert Hurkacz , testa di serie numero 26 ...Dopo la sfida in semifinale vinta contro Bautista Agut , che ha raccoltosu Sky Sport ben 293 mila spettatori medi con 920 mila contatti unici , Janniktorna in campo per la finale del ...Appuntamento con la storia per il tennis italiano e per il giovane Jannik Sinner, che in questa domenica di Pasqua, deve vedersela contro il polacco Hubert Hurckacz nella finale di Master 1000 di ...Sinner – Hurkacz è la finale del torneo Masters 1000 di Miami e si gioca alle ore 19 di domenica 4 aprile. Per il 19enne tennista italiano è la prima grande finale della sua carriera. L’incontro si po ...