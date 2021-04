LIVE Moto2, GP Doha in DIRETTA: Bezzecchi e Manzi al top, caduta per Lowes (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DELLA MOTO3 14.30 Bandiera a scacchi! Ultimi giri per tutti. 14.29 Nessuno sembra in grado di impensierire Bezzecchi, leader della graduatoria con il crono di 1.59.821. Gardner è secondo davanti a Roberts. 14.28 caduta in curva 9 per Sam Lowes. Il britannico aveva commesso il medesimo errore anche settimana scorsa. 14.26 Ottimo passo per Bezzecchi! Il romagnolo di casa Sky appare in forma e pronto a dare spettacolo nel GP di Doha. 14.25 Bezzecchi resta al comando della classifica dei tempi davanti all’australiano Remy Gardner. Terzo tempo per Joe Roberts (Italtrans) davanti a Sam ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP DALLE 19.00 LADELLA MOTO3 14.30 Bandiera a scacchi! Ultimi giri per tutti. 14.29 Nessuno sembra in grado di impensierire, leader della graduatoria con il crono di 1.59.821. Gardner è secondo davanti a Roberts. 14.28in curva 9 per Sam. Il britannico aveva commesso il medesimo errore anche settimana scorsa. 14.26 Ottimo passo per! Il romagnolo di casa Sky appare in forma e pronto a dare spettacolo nel GP di. 14.25resta al comando della classifica dei tempi davanti all’australiano Remy Gardner. Terzo tempo per Joe Roberts (Italtrans) davanti a Sam ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Doha in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up - #Moto2 #DIRETTA: #bandiera #verde!… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: parte la Q2, è caccia alla pole! Tutti contro Sam Lowes? - infoitsport : LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Sam Lowes piazza la pole davanti a Gardner e Bezzecchi! - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Qatar 2 Qualifiche: Ancora @SamLowes22 , seconda pole consecutiva - - SSportNetwork : #SaturdayFever #MotoGP Tutto pronto per la caccia alla #pole del #DohaGP! Intanto in #Moto3 è di #Masia il miglior… -