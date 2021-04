LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: vanno via in sei! Tra questi Van der Poel, Van Aert e Alaphilippe (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.33 35 km all’arrivo. Alaphilippe, Van Aert, Van der Poel, Teuns, Haller e Asgreen hanno già 16? di vantaggio sul gruppetto degli inseguitori, di cui fa parte anche Matteo Trentin. Saranno questi sei a giocarsi il Giro delle Fiandre? 15.32 Sono in sei davanti: due uomini della Deceuninck (Asgreen ed Alaphilippe), due della Bahrain (Haller e Teuns), oltre a Van der Poel e Van Aert che non hanno compagni di squadra. 15.32 Riesce a rientrare anche il belga Teuns. 15.31 Ormai irrimediabilmente staccato Peter Sagan. 15.30 E’ bastata una sgasata da parte dei migliori per andare a riprendere ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.33 35 km all’arrivo., Van, Van der, Teuns, Haller e Asgreen hanno già 16? di vantaggio sul gruppetto degli inseguitori, di cui fa parte anche Matteo Trentin. Sarannosei a giocarsi il? 15.32 Sono in sei davanti: due uomini della Deceuninck (Asgreen ed), due della Bahrain (Haller e Teuns), oltre a Van dere Vanche non hanno compagni di squadra. 15.32 Riesce a rientrare anche il belga Teuns. 15.31 Ormai irrimediabilmente staccato Peter Sagan. 15.30 E’ bastata una sgasata da parte dei migliori per andare a riprendere ...

