Il vescovo di Rieti: ''C'è una depressione in giro, al netto del Covid, che si taglia a fettine''

Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili alla Veglia di Pasqua ha detto: "C'è una depressione in giro, al netto del Covid, che si taglia a fettine''. ''Ma non c'è solo una mancanza di vita: è anche ...

