Evviva! Con Draghi niente più "salvo intese". Scrive Celotto (Di domenica 4 aprile 2021) Stiamo vivendo una Pasqua confusa. Non solo per la stanchezza di 13 mesi di lockdown nelle sue varie forme e colori. Ma anche perché molti erano convinti che con il governo Draghi ci sarebbe stato il cambio di passo decisivo: mentre, dopo 2 mesi qualcuno inizia a dubitare, tra contagi che non scendono, vaccini che non arrivano, vischiosità di rapporti con regioni ed enti locali. Eppure c'è un segnale di cambiamento. Piccolo, ma molto significativo. Con il governo Draghi è scomparso il "salvo intese". Cioè i provvedimenti vengono approvati in Consiglio dei ministri e dopo un paio di giorni sono in Gazzetta ufficiale, come è naturale che sia. Fino ad ora il governo Draghi ha adottato 9 decreti-legge, tutti pubblicati in Gazzetta entro 3 giorni al massimo, ma addirittura 7 il giorno stesso, come ...

