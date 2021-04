Elezioni Roma 2021: Irene Tinagli tifa per Carlo Calenda (Di domenica 4 aprile 2021) Attualmente il centrosinistra non ha ancora deciso chi sarà il suo candidato ufficiale per le prossime Elezioni di Roma 2021. Enrico Letta, segretario del PD, ha spiegato che dopo Pasqua verranno prese delle decisioni. Pare chiaro che le primarie si faranno e solo dopo si potrà ufficializzare il nome da portare alle Elezioni comunali che si terranno nel mese di ottobre. Ad oggi i candidati ufficiali sono Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle e Carlo Calenda, leader di Azione. La vice di Letta, Irene Tinagli, ha ammesso che proprio Calenda sarebbe il sindaco ideale per Roma. Le dichiarazioni della donna vanno però dalla parte opposta rispetto alla volontà di Enrico Letta di portare come candidato Roberto ... Leggi su romanotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Attualmente il centrosinistra non ha ancora deciso chi sarà il suo candidato ufficiale per le prossimedi. Enrico Letta, segretario del PD, ha spiegato che dopo Pasqua verranno prese delle decisioni. Pare chiaro che le primarie si faranno e solo dopo si potrà ufficializzare il nome da portare allecomunali che si terranno nel mese di ottobre. Ad oggi i candidati ufficiali sono Virginia Raggi per il Movimento 5 Stelle e, leader di Azione. La vice di Letta,, ha ammesso che propriosarebbe il sindaco ideale per. Le dichiarazioni della donna vanno però dalla parte opposta rispetto alla volontà di Enrico Letta di portare come candidato Roberto ...

Advertising

paoletti1002 : RT @LaVeritaWeb: A pochi mesi dalle elezioni comunali di Roma, nella capitale scoppia il caso dell’emergenza abitativa legata alla popolazi… - UfoGex : @CarloCalenda Carletto occhio che potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Ci sarà sempre un cestino troppo pieno a… - rodillas69 : RT @OmbraDuca: Settembre Ottobre data presunta per elezioni sindaco Roma e non ho ancora capito chi si presenterà come alternativa alla nos… - massimo_fares : RT @OmbraDuca: Settembre Ottobre data presunta per elezioni sindaco Roma e non ho ancora capito chi si presenterà come alternativa alla nos… - frabarraco : RT @RobertoMerlino1: Figuriamoci se Letta, voluto dallo zio Gianni e Berlusconi, puó appoggiare @virginiaraggi alle elezioni di sindaco di… -