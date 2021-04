Curling, Mondiali 2021: l’Italia travolge la Germania per 9-3 e continua a inseguire le Olimpiadi (Di domenica 4 aprile 2021) l’Italia ha sconfitto la Germania per 9-3 in uno scontro diretto cruciale ai Mondiali 2021 di Curling maschile. Gli azzurri hanno dettato legge sul ghiaccio di Calgary (Canada), travolgendo i teutonici in una partita davvero fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: Sixten Totzek e compagni sono un avversario diretto nella corsa alle prime sei posizioni di questa rassegna iridata (quelle che assicurano il pass a cinque cerchi), vincere questa partita di Pasqua era importantissimo per le ambizioni della nostra Nazionale e il quartetto non ha deluso le aspettative. Dopo aver travolto Corea del Sud e Cina, mettendo poi paura alla Svezia detentrice del titolo (Niklas Edin e compagni sono stati costretti all’extra-end), l‘Italia ha ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)ha sconfitto laper 9-3 in uno scontro diretto cruciale aidimaschile. Gli azzurri hanno dettato legge sul ghiaccio di Calgary (Canada),ndo i teutonici in una partita davvero fondamentale per la qualificazione alleInvernali di Pechino 2022: Sixten Totzek e compagni sono un avversario diretto nella corsa alle prime sei posizioni di questa rassegna iridata (quelle che assicurano il pass a cinque cerchi), vincere questa partita di Pasqua era importantissimo per le ambizioni della nostra Nazionale e il quartetto non ha deluso le aspettative. Dopo aver travolto Corea del Sud e Cina, mettendo poi paura alla Svezia detentrice del titolo (Niklas Edin e compagni sono stati costretti all’extra-end), l‘Italia ha ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Italia-Germania 3-1 Mondiali curling in DIRETTA: riscatto Retornaz 3 punti per gli azzurri nel terzo end -… - zazoomblog : LIVE – Italia-Germania 0-0: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Germania #curling #Mondiali… - zazoomblog : LIVE Italia-Germania Mondiali curling in DIRETTA: nulla di fatto dopo il primo end 0-0 - #Italia-Germania… - vitasportivait : #curling | #Mondiali #ITAvsSVE L'#Italia???? sfiora l'impresa contro la Svezia ????!!!!! La nazionale si arrende solo… - nadindellabella : RT @DarioPuppo: L’Italia del curling ottiene 2 vittorie nella prima giornata dei Mondiali di curling a Calgary. Il Team Retornaz prima cost… -