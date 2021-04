Alessandra Celentano si scusa per il “like” contro Amici: cos’è successo (Di domenica 4 aprile 2021) Un "mi piace" sospetto a un commento contro il programma e si è ritrovata nella bufera: la maestra ha spiegato tutta la verità L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 aprile 2021) Un "mi piace" sospetto a un commentoil programma e si è ritrovata nella bufera: la maestra ha spiegato tutta la verità L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

rainboyfriends : RT @yleniaindenial: 'con questa giuria non si sa mai' ALESSANDRA CELENTANO SMERDA TOTALMENTE LA GIURIA #Amici20 - harmon1712 : RT @yleniaindenial: Oggi la maestra Alessandra Celentano ci insegna che la vendetta non è un piatto che va servito freddo ma a distanza di… - Dandi14072353 : RT @zorziofficialfp: “Tu Tommaso farai il ballerino” HAI LA BENEDIZIONE DI ALESSANDRA CELENTANO, PUOI ANDARE IN PACE #Amici20 https://t.c… - F8neLin3 : RT @yleniaindenial: La maestra Alessandra Celentano come Dio: perde il suo figlio prediletto Tommaso, ma il mondo della danza sa per questo… - Italia_Notizie : Amici 2021, Alessandra Celentano contro Stefano De Martino: “Meno male che hai cambiato carriera”. Gelo in studio -