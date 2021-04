Sassuolo-Roma, Fonseca: “Concentrati sull’Europa, ma lottiamo ancora per la Champions”. E sull’Ajax… (Di sabato 3 aprile 2021) Non vanno oltre il pari Sassuolo e Roma.Niente da fare per la Roma che, dopo i ko contro Parma e Napoli, non và oltre il pari nella sfida di questo pomeriggio contro i neroverdi. Un risultato, analizzato al triplice fischio dal tecnico capitolino, Paulo Fonseca, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."Tatticamente abbiamo fatto una buona partita, difendendoci con il 4-4-2. E' stata una sfida aperta, equilibrata e con opportunità per entrambe, i nostri avversari hanno cercato più volte l'iniziativa ma noi abbiamo creato tanto. Non mi aspettavo di subire la rete del 2-2, ma il merito va al Sassuolo per quanto fatto. Continueremo a lottare per raggiungere l'obiettivo, ma ora dobbiamo concentrarci sull'Europa League: l'atteggiamento di oggi è stato buono, adesso testa all'Ajax. Il ... Leggi su mediagol (Di sabato 3 aprile 2021) Non vanno oltre il pari.Niente da fare per lache, dopo i ko contro Parma e Napoli, non và oltre il pari nella sfida di questo pomeriggio contro i neroverdi. Un risultato, analizzato al triplice fischio dal tecnico capitolino, Paulo, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" al triplice fischio."Tatticamente abbiamo fatto una buona partita, difendendoci con il 4-4-2. E' stata una sfida aperta, equilibrata e con opportunità per entrambe, i nostri avversari hanno cercato più volte l'iniziativa ma noi abbiamo creato tanto. Non mi aspettavo di subire la rete del 2-2, ma il merito va alper quanto fatto. Continueremo a lottare per raggiungere l'obiettivo, ma ora dobbiamo concentrarci sull'Europa League: l'atteggiamento di oggi è stato buono, adesso testa all'Ajax. Il ...

Advertising

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sassuolo 2-2 Roma Lazio 2-1 Spezia Atalanta 3-2 Udinese Napoli 4-3 Crotone Genoa 1-1 Fiorentina - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - DiMarzio : #SerieA | Il #Sassuolo esclude 'in via prudenziale' i nazionali italiani dalla partita contro la Roma di questo sab… - LittlePrinceCm8 : Alex Sandro ha fatto l'anno in cui faceva il secondo di Evra, come una scheggia. Poi ha smesso di puntare, crossare… - Fantacalcio : Sassuolo-Roma, Fonseca: 'Lotteremo per la Champions fino alla fine' -