NFL – I prospetti del draft 2021 | Rashad Weaver

(Di sabato 3 aprile 2021) La maggior parte dell’attenzione, alla vigilia del, è ricaduta sui suoi compagni di reparto Jaylen Twyman e Patrick Jones II. Tuttavia, ancheha le potenzialità per essere chiamato nei primi giri e per lasciare il segno in National Football League. Il defensive end della University of Pittsburgh ha dimostrato di essersi ripreso al meglio dall’infortunio rimediato nel 2019 ed è pronto a raccogliere il testimone, lasciato da ex difensori dei Panthers che sono diventati star della NFL. Chi èimpiega parecchio tempo, prima di attirare attenzione a livello nazionale. Al liceo, riceve la valutazione di tre stelle e offerte da Penn State, Michigan, Syracuse e Illinois. La scelta di ...