Milan - Sampdoria 1 - 1: i rossoneri la riacciuffano al '90 (Di sabato 3 aprile 2021) Adesso il Milan affonda: Kessie calcia in porta ma colpisce clamorosamente il palo sinistro. Ecco il gol di Hauge. outstream Hauge riceve palla da Kessie e senza pensarci troppo controlla e calcai. ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Adesso ilaffonda: Kessie calcia in porta ma colpisce clamorosamente il palo sinistro. Ecco il gol di Hauge. outstream Hauge riceve palla da Kessie e senza pensarci troppo controlla e calcai. ...

Advertising

SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - Gazzetta_it : Risultato finale, Milan-Sampdoria 1-1 - sportli26181512 : Cucchi: 'Hauge rimedia all'erroraccio di Theo, i rossoneri si scuotono tardi': 'Hauge rimedia all' erroraccio di He… - sportli26181512 : LIVE MN - Milan, Pioli: 'A livello mentale non siamo entrati subito in gara. Poco lucidi e precisi': Il tecnico del… -