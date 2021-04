Milan - Sampdoria 0 - 0 live: primo tempo (Di sabato 3 aprile 2021) Prima occasione della gara: Gabbiadini prova la banfella ai danni di Gigio Donnarumma che tuttavia, con un gran gesto tecnico, smanaccia salvando i rossoneri dallo 0 - 1. Le due compagini scendono in ... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Prima occasione della gara: Gabbiadini prova la banfella ai danni di Gigio Donnarumma che tuttavia, con un gran gesto tecnico, smanaccia salvando i rossoneri dallo 0 - 1. Le due compagini scendono in ...

Advertising

CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - AIA_it : Domani, sabato 3 aprile, Massimiliano Irrati (VAR nella partita Milan-Sampdoria) sarà ospite alla @DSportiva in ond… - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - infoitsport : Milan-Sampdoria, Ranieri: “Quagliarella è il nostro Ibrahimovic” - infoitsport : Milan-Sampdoria, panchina in affanno per Pioli: senza cambi in attacco -