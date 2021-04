Melito Blitz dei Carabinieri | arrestato latitante in via Colonne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Melito Blitz

Il Meridiano News

... "e' stato riscontrato il ricorso a procedure di affidamento diretto delle commesse - in particolare per i presidi ospedalieri di Locri, Gioia Tauro, Polistena ePorto Salvo - favorito dalla ...... in particolare per i presidi ospedalieri di Locri, Gioia Tauro, Polistena ePorto Salvo . ... Ilè stato eseguito dai carabinieri del Ros col supporto, in fase esecutiva, dei comandi ...MELITO DI NAPOLI – I carabinieri della tenenza di Melito di Napoli hanno arrestato Vincenzo Brassini, 44enne napoletano, ritenuto vicino al clan “Rega” operante nel territorio di Casalnuovo di Napoli, ...Il blitz è avvenuto nei pressi dell’uscita di Melito/Mugnano della circumvallazione esterna. Mamme pusher in auto con i figli e mezzo kg di eroina: arrestate I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno ...