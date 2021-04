(Di sabato 3 aprile 2021)di, stacon Mike Medavoy della Phoenix Pictures, ad unasul celebre scrittore americano.sta collaborando con Mike Medavoy, amministratore delegato della Phoenix Pictures, e con il produttore Sam Sokolow al fine di creare unasulla vita di suo. Laesplorerà la vita del famoso scrittore, traendo ispirazione da romanzi classici come "Addio alle armi" e "Fiesta (Il sole sorgerà ancora)", e approfondirà anche il trauma psicologico che lo perseguitò fino a quando non si tolse la ...

Mariel Hemingway, nipote di Ernest Hemingway, sta lavorando ad una serie sul nonno - Il lato segreto di Hemingway, in tv serie e docu: Ken Burns esplora lato 'gender fluid'; nipote Mariel i traumi

ROMA - La personalita' extralarge di Ernest Hemingway torna in tv con un nuovo documentario a puntate e una miniserie: Ken Burns, il celebre cineasta che ha gia' puntato i riflettori sulla Guerra Civi ...Mentre Mariel Hemingway, la nipote, si accinge a produrre con Mark Medavoy e Sam Solokov una serie limitata che cerca di gettar luce sul trauma psicologico inesplorato che perseguito' "Papa" per anni ...