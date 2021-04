L’Ue fa flop e a pagare è il turismo italiano | per l’estate niente stranieri in arrivo

Leggi su ilparagone

(Di sabato 3 aprile 2021) Ildelè clamoroso. Inutile dire che non servisse una pandemia per dimostrarlo, perché la cosa era palese già da tempo. Ma con la gestione dell’emergenza sanitaria e del piano vaccinale si è toccato il baratro. E ora tradiscono l’ennesima promessa, quella dell’immunità in estate che avrebbe permesso aldi riprendere e agli Stati di tornare lentamente alla normalità. Invece non sarà possibile, a causa della loro incompetenza. Un rapporto riservato – ripreso dal Messaggero – rivela che per l’Italia l’immunità al 30 giugno sarà appena al 57%. E ora si teme che l’incidente negli Usa su Johnson&Johnson possa frenare ulteriormente le consegne.Vaccinare il 70% degli europei entro luglio. Era questo l’obiettivo fissato da Thierry Breton, commissario Ue al Mercato interno e capo della task force sui vaccini. ...