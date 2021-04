La Via Crucis di Francesco tra paure e speranze dei bimbi (Di sabato 3 aprile 2021) Serena Sartini Testi e disegni nelle 14 stazioni istituite nel colonnato di San Pietro. "Gesù, sai quanto è difficile per noi: aiutaci" «Caro Gesù, Tu sai che anche noi bambini abbiamo delle croci, che non sono né più leggere né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che sentiamo pesanti anche di notte»: inizia così la preghiera che precede le meditazioni della Via Crucis che quest'anno sono affidate ai bambini e ai ragazzi della parrocchia romana dei Santi Martiri dell'Uganda, del gruppo scout di Foligno e di due case famiglia di Roma. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, il Papa è costretto a rinunciare alla tradizionale Via Crucis al Colosseo. Capo chino, ascolta le meditazioni dal sagrato della Basilica, in un'atmosfera surreale, prega e medita sulle 14 stazioni che ricordano la salita di ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Serena Sartini Testi e disegni nelle 14 stazioni istituite nel colonnato di San Pietro. "Gesù, sai quanto è difficile per noi: aiutaci" «Caro Gesù, Tu sai che anche noi bambini abbiamo delle croci, che non sono né più leggere né più pesanti di quelle dei grandi, ma sono delle vere e proprie croci, che sentiamo pesanti anche di notte»: inizia così la preghiera che precede le meditazioni della Viache quest'anno sono affidate ai bambini e ai ragazzi della parrocchia romana dei Santi Martiri dell'Uganda, del gruppo scout di Foligno e di due case famiglia di Roma. Anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, il Papa è costretto a rinunciare alla tradizionale Viaal Colosseo. Capo chino, ascolta le meditazioni dal sagrato della Basilica, in un'atmosfera surreale, prega e medita sulle 14 stazioni che ricordano la salita di ...

antoniospadaro : Signore, Padre buono, anche quest’anno abbiamo fatto memoria della Via Crucis del Figlio tuo Gesù, e lo abbiamo fat… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - vaticannews_it : #2aprile Stasera nella #viacrucis a San Pietro i bambini che vivono nella casa-famiglia Mater Divini Amoris con le… - DANIELEOFFICIA1 : RT @cslivatino: “PICCIOTTI, CHE COSA VI HO FATTO?” LA VIA CRUCIS DI ROSARIO LIVATINO - cslivatino : “PICCIOTTI, CHE COSA VI HO FATTO?” LA VIA CRUCIS DI ROSARIO LIVATINO -