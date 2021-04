Inter, Lautaro a caccia dello scudetto: per il Toro è una questione personale (Di sabato 3 aprile 2021) Lautaro Martinez va a caccia dello scudetto. Il Toro ci punta forte, per lui sarebbe il primo trofeo in carriera Insieme a Lukaku, Lautaro Martinez è il grande leader dell’attacco nerazzurro. Il Toro è uno dei beniamini del popolo nerazzurro e ora punta a regalare ai suoi tifosi uno scudetto che manca da tantissimo. Ma per l’argentino il tricolore è anche una questione personale. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Lautaro non ha mai conquistato un titolo nella sua, seppur giovane, carriera. Lo scudetto con l’Inter sarebbe il suo primo trofeo in bacheca e vuole conquistarlo a tutti i costi. In questa sosta per le Nazionale, l’attaccante è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021)Martinez va a. Ilci punta forte, per lui sarebbe il primo trofeo in carriera Insieme a Lukaku,Martinez è il grande leader dell’attacco nerazzurro. Ilè uno dei beniamini del popolo nerazzurro e ora punta a regalare ai suoi tifosi unoche manca da tantissimo. Ma per l’argentino il tricolore è anche una. Come riportato dal CorriereSport, infatti,non ha mai conquistato un titolo nella sua, seppur giovane, carriera. Locon l’sarebbe il suo primo trofeo in bacheca e vuole conquistarlo a tutti i costi. In questa sosta per le Nazionale, l’attaccante è ...

