Guillaume Gomez da chef di Emmanuel Macron ad amasciatore

(Di sabato 3 aprile 2021) Promozione perche restituisce il suo grembiule per una nuova vita. Lo, dopo avere cucinato per quattro presidenti consecutivi, lascia il suo incarico a palazzo per diventare “rappresentante personale” dial servizio della “gastronomia francese” a livello internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Guillaume Gomez

La Prima Pagina

... GERMANIA, 12' Verdiana di Elena Beatrice, Daniele Lince, ITALIA, 10' Verdict 30.001: the cookies di Samuel Häkkinen e Henna Välkky, FINLANDIA, 9' Walk with kings diSenez, BELGIO, 14' Your ...... GERMANIA, 12' Verdiana di Elena Beatrice, Daniele Lince, ITALIA, 10' Verdict 30.001: the cookies di Samuel Häkkinen e Henna Välkky, FINLANDIA, 9' Walk with kings diSenez, BELGIO, 14' Your ...