Gerardo Tarantino, deceduto in carcere il killer di Tiziana Gentile (Di sabato 3 aprile 2021) Gerardo Tarantino, accusato dell'omicidio di Tiziana Gentile, è deceduto nel carcere di Foggia: probabilmente l'uomo è morto suicida.

