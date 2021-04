Durante un’escursione a quota 1700 scivola e cade per una cinquantina di metri (Di sabato 3 aprile 2021) Un uomo del 1978 è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 11 cadendo lungo un pendio di neve gelata. L’uomo, un valligiano, stava salendo un pendio di neve dura con ramponi ai piedi e sci in spalla assieme ad altri compagni di escursione quando ha perso un bastoncino. Per scendere a recuperarlo è scivolato cadendo per una cinquantina di metri impattando contro una fascia rocciosa che gli ha procurato traumi a braccia e costato. Fortunatamente indossava il casco protettivo. L’incidente è avvenuto a quota 1700 metri salendo lungo la dorsale sud occidentale del Lasca Plagna, ambita gita di sci scialpinismo nel gruppo del Canin. Le squadre di terra della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino si sono subito attivate portandosi assieme ai ... Leggi su udine20 (Di sabato 3 aprile 2021) Un uomo del 1978 è rimasto ferito questa mattina poco prima delle 11ndo lungo un pendio di neve gelata. L’uomo, un valligiano, stava salendo un pendio di neve dura con ramponi ai piedi e sci in spalla assieme ad altri compagni di escursione quando ha perso un bastoncino. Per scendere a recuperarlo ètondo per unadiimpattando contro una fascia rocciosa che gli ha procurato traumi a braccia e costato. Fortunatamente indossava il casco protettivo. L’incidente è avvenuto asalendo lungo la dorsale sud occidentale del Lasca Plagna, ambita gita di sci scialpinismo nel gruppo del Canin. Le squadre di terra della stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino si sono subito attivate portandosi assieme ai ...

Advertising

Telefriuli1 : Scivola per 50 metri sulla neve gelata, ferito un uomo in Val Resia Incidente a quota 1700 metri nel gruppo del Can… - RADIOBRUNO1 : La giovane era andata a fare un'escursione con un amico #Bologna #Modena #escursione #incidente #caduta… - 24emilia : Monti Grossi, 22enne cade e sbatte la testa durante un'escursione sul Sentiero dei Rapaci - lavocedelne : Scialpinista muore in val d’Ultimo - TgrRaiFVG : L'improvvisa scomparsa dello chef Ilija Peijc. Aveva 61 anni, era uno ristoratore molto noto non solo a Tarvisio. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Durante un’escursione Loretta Pavan e la sua sfida in bici: «I miei 7.000 chilometri in giro per l’Italia battendo il cancro» Corriere della Sera