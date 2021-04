Di Maio non è più amico dei cinesi: improvvisa svolta atlantista contro Mosca e Pechino (Di sabato 3 aprile 2021) Di Maio ora riscopre i valori dell’Occidente. Due giorni fa ha detto che Russia e Cina “sono attori che hanno sistemi politici e valori diversi dai nostri”, da cui “provengono anche sfide, e talvolta minacce. Lo dimostrano le accuse di spionaggio nei confronti degli ufficiali italiani e russi”. Di Maio: i nostri valori diversi da quelli di Russia e Cina E ha aggiunto, in una comunicazione al Senato sulle linee programmatiche della Farnesina: “Continueremo ad agire in linea con la nostra collocazione geopolitica e i nostri valori, ma anche a salvaguardare i nostri interessi fondamentali, che richiedono di mantenere un’interlocuzione critica ma costruttiva con la Russia e la Cina”. E firma un articolo con il suo omologo Usa Blinken Poi è arrivato l’articolo su Repubblica, firmato a quattro mani con il suo omologo statunitense Antony Blinken. Un testo che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 aprile 2021) Diora riscopre i valori dell’Occidente. Due giorni fa ha detto che Russia e Cina “sono attori che hanno sistemi politici e valori diversi dai nostri”, da cui “provengono anche sfide, e talvolta minacce. Lo dimostrano le accuse di spionaggio nei confronti degli ufficiali italiani e russi”. Di: i nostri valori diversi da quelli di Russia e Cina E ha aggiunto, in una comunicazione al Senato sulle linee programmatiche della Farnesina: “Continueremo ad agire in linea con la nostra collocazione geopolitica e i nostri valori, ma anche a salvaguardare i nostri interessi fondamentali, che richiedono di mantenere un’interlocuzione critica ma costruttiva con la Russia e la Cina”. E firma un articolo con il suo omologo Usa Blinken Poi è arrivato l’articolo su Repubblica, firmato a quattro mani con il suo omologo statunitense Antony Blinken. Un testo che ...

