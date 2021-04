Deceduto il noto artista DMX

(Di sabato 3 aprile 2021) Il mondo della musica è in tensione. Ilrapper DMX è stato ricoverato in gravissime condizioni a seguito di un'overdose. Ricoverato in gravissime condizioni il rapper DMX: possibile morte cerebrale su Notizie.it.

Advertising

ravel_claudio : RT @guidoolimpio: Washington. Uomo si lancia con vettura contro barriera che protegge area del Congresso, poi esce brandendo un coltello. U… - francescogilard : RT @guidoolimpio: Washington. Uomo si lancia con vettura contro barriera che protegge area del Congresso, poi esce brandendo un coltello. U… - a_margiotta : RT @guidoolimpio: Washington. Uomo si lancia con vettura contro barriera che protegge area del Congresso, poi esce brandendo un coltello. U… - stefano_vespa : RT @guidoolimpio: Washington. Uomo si lancia con vettura contro barriera che protegge area del Congresso, poi esce brandendo un coltello. U… - BrindusaB1 : RT @guidoolimpio: Washington. Uomo si lancia con vettura contro barriera che protegge area del Congresso, poi esce brandendo un coltello. U… -

Ultime Notizie dalla rete : Deceduto noto

Yahoo Finanza

anche l'aggressore a seguito dei colpi d'arma da fuoco degli agenti. leggi anche l'... A confermarlo Pittman, che ha specificato anche che il sospettato non era precedentementealle forze ......, poiché la famiglia non è ancora stata informata, ha riferito la Pittman. L'incidente, ha proseguito, non sembra avere una matrice terroristica e il sospettato non era precedentemente...Catanzaro – Anche nella giornata della vigilia della Santa Pasqua la Regione ha reso noto il bollettino ufficiale relativo ... 5.283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.630 (9.267 guariti, 363 ...Le persone decedute a causa di complicazioni derivanti dalla covid ... e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con ...