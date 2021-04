Dad: focus, studenti meno preparati e rischio Maturità (Di sabato 3 aprile 2021) La Didattica a distanza (Dad) sta creando non pochi problemi agli studenti indipendentemente dall'efficienza del sistema e dall'impegno degli insegnanti: in base a un focus realizzato dalla scuola ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) La Didattica a distanza (Dad) sta creando non pochi problemi agliindipendentemente dall'efficienza del sistema e dall'impegno degli insegnanti: in base a unrealizzato dalla scuola ...

Con Ilaria Spirito e Adriano Paolucci 'i valori dello sport' L'incontro online con una platea di 200 alunni ha visto come focus i valori dello sport - nei ... I 25 seminari in DAD avranno come naturale conclusione i concorsi paralleli per gli studenti che, fin ...

