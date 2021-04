Catania-Viterbese diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di sabato 3 aprile 2021)si gioca, sabato 3 aprile 2021 alle ore 15.00 per la 34^ giornata di Serie C Girone C. Padroni di casa vispi dopo la "cura" Baldini e a caccia della terza vittoria di fila, secondo in casa dopo quella contro l'Avellino. Ospiti non in una forma perfetta ma sempre a caccia della zona playoff., le probabili formazionicaption id="attachment 1061133" align="alignnone" width="897"(getty images)/captionQueste le probabili scelte dei due mister per(4-3-2-1): Martinez, Calapai, Giosa, Claiton, Pinto; Dall'Oglio, Maldonado, Izco; Piccolo, Russotto; Sarao.(4-3-3): Daga; Baschirotto, Mbende, Camilleri, Urso; Palermo, ...

Il programma si aprirà dunque alle ore 12.30 con Casertana Palermo, seguita alle ore 15.00 dalla gran parte degli incontri di questo gruppo, cioè, Potenza Juve Stabia, Teramo Turris,...Per la 34a giornata del girone C di Serie C si affrontano: gli etnei cercano la terza vittoria consecutiva sotto la gestione Baldini . Ma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming? Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15.00 ...Il Catania sfida la Viterbese nella 34ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.L'Etna che fa le bizze e un avversario di blasone da affrontare dentro un impianto che trasuda storia calcistica. Il turno pre-pasquale del girone C del campionato di serie C, mette la ...