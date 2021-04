Zack Snyder’s Justice League | Joker e la scena tagliata “We live in a society” – VideoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 3 aprile 2021) La versione in bianco e nero diinclude la famosain cuipronuncia le parole “Wein a”.. L’ultima versione di, la riduzione in bianco e nerois Gray, include la famosaconche dice “Wein a”. La frase, inserita dal regista in una sorta di bizzarra citazione di un meme, non è presente nell’edizione standard die viene invece recuperata qui ...