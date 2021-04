Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 classificato in Corea del Sud, annuncio in arrivo? (Di venerdì 2 aprile 2021) La serie Virtua Fighter di SEGA potrebbe tornare molto presto, almeno secondo quanto condiviso da un sito di rating sudCoreano che elenca Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. La new entry è ancora da annunciare, tuttavia ha ricevuto una valutazione per una versione di PlayStation 4. Questa valutazione non fornisce dettagli particolari su questo gioco, dato che condivide solo una descrizione generica: "Gioco d'azione per Playstation 4 sotto forma di avversari travolgenti in una partita 1:1 selezionando un personaggio utilizzando una varietà di abilità" si legge nella traduzione dal Coreano. La valutazione di Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown non è esattamente una sorpresa. Lo scorso ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) La seriedi SEGA potrebbe tornare molto presto, almeno secondo quanto condiviso da un sito di rating sudno che elenca. La new entry è ancora da annunciare, tuttavia ha ricevuto una valutazione per una versione di PlayStation 4. Questa valutazione non fornisce dettagli particolari su questo gioco, dato che condivide solo una descrizione generica: "Gioco d'azione per Playstation 4 sotto forma di avversari travolgenti in una partita 1:1 selezionando un personaggio utilizzando una varietà di abilità" si legge nella traduzione dalno. La valutazione dinon è esattamente una sorpresa. Lo scorso ...

Advertising

Multiplayerit : Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 classificato in Corea, uscita in arrivo? - FrancisMayCry : Menu del giorno: - KOF 2002 UM - KOF XIII - Tekken 7 - Killer Instinct - Virtua Fighter 5: Final Showdown Manca so… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtua Fighter La zona di Zave - Salviamo i videogiochi Ora il mio Dreamcast è collegato a un televisore attraverso il suo bravo VGA Box, ogni tanto faccio mezza partita a Metropolis Street Racer o a Sonic Adventure , a Virtua Fighter 3tb o a Power Stone .

Itagaki - Una Storia di genio e sregolatezza per il creatore del moderno Ninja Gaiden ... un picchiaduro che fa capolino nel mercato quando il genere cominciava ad affacciarsi alla terza dimensione, studiato appositamente per fare concorrenza al campione di Sega, Virtua Fighter . Il ...

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 classificato in Corea, uscita in arrivo? Multiplayer.it Yakuza 6: The Song of Life, la recensione per PC La lunga saga di Kazuma Kiryu si conclude finalmente anche su PC e Xbox con il sesto capitolo della serie SEGA: la recensione di Yakuza 6: The Song of Life.. Con la recensione di Yakuza 6: The Song ...

Tekken 7: Lidia Sobieska, la karateka polacca si aggiunge al roster Lidia Sobieska, Primo Ministro della Polonia, è il nuovo personaggio del roster di Tekken 7 che inaugura la Stagione 4 del picchiaduro di Bandai Namco.

Ora il mio Dreamcast è collegato a un televisore attraverso il suo bravo VGA Box, ogni tanto faccio mezza partita a Metropolis Street Racer o a Sonic Adventure , a3tb o a Power Stone .... un picchiaduro che fa capolino nel mercato quando il genere cominciava ad affacciarsi alla terza dimensione, studiato appositamente per fare concorrenza al campione di Sega,. Il ...La lunga saga di Kazuma Kiryu si conclude finalmente anche su PC e Xbox con il sesto capitolo della serie SEGA: la recensione di Yakuza 6: The Song of Life.. Con la recensione di Yakuza 6: The Song ...Lidia Sobieska, Primo Ministro della Polonia, è il nuovo personaggio del roster di Tekken 7 che inaugura la Stagione 4 del picchiaduro di Bandai Namco.