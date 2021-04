Ultime Notizie Roma del 02-04-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera dalla redazione in studio a Piano Ferrigno di monitoraggio settimanali dovrebbe confermare che l’indice RT nazionale è scesa 0,98 sotto la soglia d’allarme di uno quando la scorsa settimana era da 1,08 incidenza di 232 casi ogni 100.000 abitanti conta 240 della scorsa settimana sono i dati del monitoraggio saremmo zona arancione annuncia Luca Zaia per il Veneto Bolzano torno in rosso scuro sulla mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie In occasione della Pasqua di Viminale chiede di intensificare i controlli del rispetto delle restrizioni in particolare quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti vaccinazioni Ieri abbiamo superato la soglia delle 300 mila somministrazioni al giorno annuncia la ministra Gelmini ma le regioni sono preoccupati per le dosi che ...