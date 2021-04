Terminate le riprese di The Witcher 2 su Netflix | i nuovi episodi in arrivo nel corso del 2021

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 2 aprile 2021) A distanza di 158 giorni dall’inizio della produzione, ledi The2 si sono appena concluse. Lo comunica, che annuncia che la seconda stagione sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo entro la fine del. La serie è stata girata in 15 diverse località del Regno Unito e ha visto il coinvolgimento di 89 membri del cast, circa 1.200 membri della troupe e tantissimimostri. Ledi The2 hanno subito diversi stop a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19. Iniziate nel febbraio 2020, dopo lo stop alle produzioni per via dell’emergenza sanitaria, il set ha riaperto solo nell’agosto dello stesso anno. In seguito sono stati effettuati i test anti-Covid, non senza qualche difficoltà – un membro ...