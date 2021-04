Suzuki Jimny - La versione Pro a listino con prezzi a partire da 23.400 euro (Di venerdì 2 aprile 2021) La Suzuki Jimny torna a listino in Italia nella versione Pro, offerta a partire da 23.400 euro. Si tratta della variante due posti con omologazione autocarro N1 della fuoristrada giapponese, dotata di una rete fissa di sicurezza che separa l'abitacolo dal vano bagagli da 863 litri di capienza. L'unico optional è la variante bicolore. L'equipaggiamento di serie della Jimny Pro è particolarmente curato e include i cerchi di lamiera da 15", le finiture esterne Black, i fendinebbia, gli abbaglianti automatici, i retrovisori elettrici, l'impianto audio con bluetooth, i sedili riscaldabili, il climatizzatore, il cruise control, l'avviso di superamento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d'emergenza, l'hill hold control e l'hill descent ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 aprile 2021) Latorna ain Italia nellaPro, offerta ada 23.400. Si tratta della variante due posti con omologazione autocarro N1 della fuoristrada giapponese, dotata di una rete fissa di sicurezza che separa l'abitacolo dal vano bagagli da 863 litri di capienza. L'unico optional è la variante bicolore. L'equipaggiamento di serie dellaPro è particolarmente curato e include i cerchi di lamiera da 15", le finiture esterne Black, i fendinebbia, gli abbaglianti automatici, i retrovisori elettrici, l'impianto audio con bluetooth, i sedili riscaldabili, il climatizzatore, il cruise control, l'avviso di superamento di corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, la frenata automatica d'emergenza, l'hill hold control e l'hill descent ...

