San Pietro | Via Crucis | la lettera dei bimbi a Gesù commuove il mondo

virginiaraggi : Ecco il nuovo percorso della linea Termini-Vaticano-Aurelio. Sarà la linea 1 della rete tranviaria della Capitale.… - vaticannews_it : #2aprile Stasera nella #viacrucis a San Pietro i bambini che vivono nella casa-famiglia Mater Divini Amoris con le… - SkyTG24 : In diretta sul sagrato della Basilica di San Pietro per la #ViaCrucis con #PapaFrancesco - ElianaCocca : Io atea che mi guardo la #viacrucis solo per vedere la meravigliosa Piazza San Pietro deserta. Che meraviglia Roma ???? - PorroPaola : RT @Raiofficialnews: In mondovisione dalla Basilica di San Pietro, i riti della Pasqua con Papa Francesco: la #ViaCrucis, venerdì #2aprile… -

In una Piazzadeserta, papa Francesco è uscito sul sagrato della Basilica vaticana dove questa sera presiede il tradizionale rito della Via Crucis del Venerdì Santo, trasmesso in mondovisione. I testi ...Il rito del Venerdì Santo in cui si ricorda la salita di Gesù al calvario, la sua morte in croce e la sua sepoltura si svolge sul sagrato della basilica di, non come tradizione al Colosseo.Per la seconda volta, a causa della pandemia di Coronavirus, la Via Crucis si svolge sul sagrato della basilica di San Pietro e non al Colosseo. A presiedere il tradizionale rito del Venerdì Santo - a ...Città del Vaticano, 2 aprile 2021 - Papa Francesco alle 21 ha iniziato la Via Crucis, che per il secondo anno è sotto l'ombra del Covid: si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non al C ...