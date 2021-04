Advertising

ippolitipaolo74 : Omicidio a Bari: ragazza 17enne confessa, l'ho ucciso io - TelevideoRai101 : Bari,omicidio De Mattia:17enne confessa - Elisaerre19 : RT @Corriere: Omicidio in strada a Bari di un pregiudicato, una 17enne confessa: «Sono stata io» - francobus100 : Omicidio a Bari: ragazza 17enne confessa, l'ho ucciso io - Corriere : Omicidio in strada a Bari di un pregiudicato, una 17enne confessa: «Sono stata io» -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Bari

21.45De Mattia:17enne confessa "Voleva uccidere me e mia madre e mi sono dovuta difendere". Ha confessato in lacrime l'del pregiudicato 45enne Giuseppe De Mattia,la 17enne ......durante un litigio in strada avvenuto nella tarda serata di ieri nel quartiere Libertà di. La ... riservandosi di valutare se contestare alla ragazza il reato divolontario o un'altra ...Una ragazza di 17 anni ha confessato di aver ucciso un uomo di 45 anni, Giuseppe De Mattia, nel quartiere Libertà di Bari. Interrogata in Questura ... valutare se contestare alla ragazza il reato di ...A confessare stasera l’omicidio dell’uomo in Questura è stata una ragazza di 17 anni, accompagnata dalla madre e dal suo legale. L’uomo aveva precedenti per estorsione, lesioni personali e rapina. La ...