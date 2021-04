Max Pezzali: “Mi piaceva Padma Lakshmi, con lei a Pantelleria serate belle. Poi ha sposato Salman Rushdie” (Di venerdì 2 aprile 2021) “Eravamo prigionieri di una provincia in cui trovare una propria originalità era una scommessa”: parole di Max Pezzali che in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua vita a Pavia, la volontà iniziale di una carriera diplomatica (“Poi un giorno qualcuno mi fece notare che mi chiamavo Pezzali, che non avevo due cognomi, tipo Cimarosa di Camerino, e che ero figlio di due fioristi di Pavia”), la decisione di scrivere canzoni e i sogni di tutta la vita. Non solo. Le ragazze, l’amore: “Molti di noi erano come paralizzati di fronte al mondo. Perché se vivevi in provincia eri davvero provinciale. Non sapevi come comportarti con le ragazze, quando andavi in discoteca e arrivavano le donne da Pieve Emanuele o da Rozzano ti sembravano delle dee”. Una chiacchierata fatta di amicizie (quella con Jovanotti e Bugo), di successi voluti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) “Eravamo prigionieri di una provincia in cui trovare una propria originalità era una scommessa”: parole di Maxche in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato la sua vita a Pavia, la volontà iniziale di una carriera diplomatica (“Poi un giorno qualcuno mi fece notare che mi chiamavo, che non avevo due cognomi, tipo Cimarosa di Camerino, e che ero figlio di due fioristi di Pavia”), la decisione di scrivere canzoni e i sogni di tutta la vita. Non solo. Le ragazze, l’amore: “Molti di noi erano come paralizzati di fronte al mondo. Perché se vivevi in provincia eri davvero provinciale. Non sapevi come comportarti con le ragazze, quando andavi in discoteca e arrivavano le donne da Pieve Emanuele o da Rozzano ti sembravano delle dee”. Una chiacchierata fatta di amicizie (quella con Jovanotti e Bugo), di successi voluti da ...

