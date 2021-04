Massimo Boldi, nuova fidanzata per l’attore: differenza d’età enorme (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Massimo Boldi sembrerebbe proprio aver trovato una nuova fiamma. Una grande differenza incombe nella loro relazione. Scopriamola. Massimo Boldi è il celebre attore e comico italiano. È conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte in numerosi cinepanettoni. Il suo soprannome è inconfondibile, riconosciuto da tutti sotto il nome di “Cipollino”, ha conquistato il suo Leggi su youmovies (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sembrerebbe proprio aver trovato unafiamma. Una grandeincombe nella loro relazione. Scopriamola.è il celebre attore e comico italiano. È conosciuto dal grande pubblico per aver preso parte in numerosi cinepanettoni. Il suo soprannome è inconfondibile, riconosciuto da tutti sotto il nome di “Cipollino”, ha conquistato il suo

Advertising

adorayn : Le storie instagram di massimo boldi ???????? - Giulia47222760 : @FacciamoI 1.8 milioni di followers su Instagram , 2 milioni su youtube, ha scritto un libro, disco d'oro, condutto… - gioo04_ : RT @pewmat: Bugo: 'buongiorno *parola a caso che non fa ridere manco per sbaglio*' Voi: 'AHAHAHAHHA oddio Bugo ti amo fai morire ???????????? bu… - myownkiki : RT @pewmat: Bugo: 'buongiorno *parola a caso che non fa ridere manco per sbaglio*' Voi: 'AHAHAHAHHA oddio Bugo ti amo fai morire ???????????? bu… - biskottiike4 : RT @pewmat: Bugo: 'buongiorno *parola a caso che non fa ridere manco per sbaglio*' Voi: 'AHAHAHAHHA oddio Bugo ti amo fai morire ???????????? bu… -