Lombardia | vaccini e liste attese | giunta approva linee di programma sanità 2021

Milano 2 apr. (Adnkronos) – "Accessibilità, innovazione, libertà di scelta, continuità delle cure". Sono questi gli assi portanti della programmazione 2021 del Sistema socio-sanitario lombardo. E, ancora, "il rafforzamento della medicina territoriale, una sanità sempre più supportata dalla scienza e dalla tecnologia, le fondamentali opportunità offerte da telemedicina e teleconsulto e le nuove sfide da vincere grazie all'ulteriore potenziamento delle attività di ricerca biomedica". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, commentano il contenuto della delibera approvata dalla giunta di Regione Lombardia sulle 'linee di programma della ...

