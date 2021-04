Lo specchio di Lorenzo: il corto animato sull'autismo in onda oggi su Rai Yoyo (Di venerdì 2 aprile 2021) Vede anche la partecipazione di Elio Lo specchio di Lorenzo, il corto in onda oggi su Rai Yoyo alle 16:30, trasmesso in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezza sull'autismo. oggi su Rai Yoyo, alle 16:30 in prima TV (e in streaming su RaiPlay), va in onda Lo specchio di Lorenzo, cortometraggio animato sull'autismo diretto da Angela Conigliaro, che la RAI trasmetterà anche sulla scia del successo ottenuto da Pablo, serie animata inglese (disponibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay) su un bambino autistico e con una grande passione per il disegno. Un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) Vede anche la partecipazione di Elio Lodi, ilinsu Raialle 16:30, trasmesso in occasione della Giornata mondiale della Consapevolezzasu Rai, alle 16:30 in prima TV (e in streaming su RaiPlay), va inLodimetraggiodiretto da Angela Conigliaro, che la RAI trasmetterà anchea scia del successo ottenuto da Pablo, serie animata inglese (disponibile in streaminga piattaforma RaiPlay) su un bambino autistico e con una grande passione per il disegno. Un ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Lo specchio di Lorenzo: il corto animato sull'autismo in onda oggi su Rai Yoyo - waveofsorrow : 'Quale eroe? Non ho nemmeno un coccodrillo' #autismo Lo specchio di Lorenzo - Film - RaiPlay - silviasaltamart : È la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Su Rai Yoyo e in anteprima esclusiva su RaiPlay 'Lo specc… - CIAfra73 : Su #RaiYoyo e in anteprima esclusiva su #RaiPlay il cortometraggio 'Lo specchio di Lorenzo' - ginugiola : RT @qn_lanazione: 'Lo specchio di Lorenzo', un #cartoon racconta l'#autismo / VIDEO - #2aprile -