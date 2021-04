LIVE Sinner-Bautista Agut 1-2, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro è sotto di un break (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Lungo il rovescio di Bautista, Sinner rimane in scia, ma è sotto di un break nel primo set. 40-0 Bene Sinner da fondo, costringe Bautista ad affossare il rovescio in rete. 30-0 In rete la risposta di rovescio dell’iberico. 15-0 Sinner serve bene e poi fa fare il tergicristallo allo spagnolo. 0-2 Ancora un errore di diritto per Sinner, palla in rete. Peccato perché l’azzurro non è riuscito a sfruttare due occasioni per il contro-break. Deve assolutamente sciogliersi! A-40 Buon servizio dello spagnolo, lunga la risposta difensiva di Sinner. 40-40 Altro diritto in rete per Sinner, un po’ falloso in questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Lungo il rovescio dirimane in scia, ma èdi unnel primo set. 40-0 Beneda fondo, costringead affossare il rovescio in rete. 30-0 In rete la risposta di rovescio dell’iberico. 15-0serve bene e poi fa fare il tergicristallo allo spagnolo. 0-2 Ancora un errore di diritto per, palla in rete. Peccato perchénon è riuscito a sfruttare due occasioni per il contro-. Deve assolutamente sciogliersi! A-40 Buon servizio dello spagnolo, lunga la risposta difensiva di. 40-40 Altro diritto in rete per, un po’ falloso in questo ...

