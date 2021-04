Liguria, non hanno bloccato lo stipendio a un prof colpevole di abusi sessuali: condannati tre ex direttori dell’Ufficio scolastico regionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Non hanno bloccato lo stipendio a un professore colpevole di abusi sessuali nei confronti di alcuni studenti della sua scuola e sono stati condannati dalla Corte dei Conti della Liguria a risarcire il ministero dell’Istruzione per 24mila euro. La sentenza (25/2021) firmata dal presidente della sezione giurisdizionale, Emma Rosati, è stata emessa nei confronti di tre ex direttori generali dell’Ufficio scolastico regionale: Attilio Biagio Massara, Giuliana Pupazzoni e Rosaria Pagano. Per nove anni il docente in questione, sospeso dal servizio a partire dal 3 maggio 2006, a seguito della condanna penale ha continuato a percepire la retribuzione mensile a causa della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonloa unessoredinei confronti di alcuni studenti della sua scuola e sono statidalla Corte dei Conti dellaa risarcire il ministero dell’Istruzione per 24mila euro. La sentenza (25/2021) firmata dal presidente della sezione giurisdizionale, Emma Rosati, è stata emessa nei confronti di tre exgenerali: Attilio Biagio Massara, Giuliana Pupazzoni e Rosaria Pagano. Per nove anni il docente in questione, sospeso dal servizio a partire dal 3 maggio 2006, a seguito della condanna penale ha continuato a percepire la retribuzione mensile a causa della ...

repubblica : Liguria, il parroco di Bonassola: 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme. Lo abbiamo fatto per le armi,… - Agenzia_Ansa : 'Se non posso benedire coppie gay neppure le palme', la protesta del parroco di Bonassola #ANSA - ricpuglisi : Quindi anche l'IMU sulla seconda casa non si paga? - PietroJoser : Bassetti ha chiesto al suo amico Toti? Liguria 39% delle dosi a “personale non sanitario”. Gimbe: “Fascia non prev… - LucaDanesi1 : @lbianchetti Non saprei, per esempio però la fascia over 80 della Regione Liguria è molto più ampia di quella della altre regioni -