Isola, compleanno di Zorzi in studio ma c’è qualcuno che non fa gli auguri: ecco di chi si tratta (Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì 2 aprile Tommaso Zorzi compie 26 anni: alla mezzanotte, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha quindi festeggiato il suo compleanno negli studi del reality show di Canale 5, anche se non tutto è filato liscio. qualcuno, infatti, non ha fatto gli auguri all’influencer… Di chi si tratterà mai? LEGGI ANCHE – Isola dei famosi, Fariba fa gli auguri a Giulia Salemi: quel dettaglio notato su Ilary e Tommaso Il 2 aprile è il compleanno di Tommaso Zorzi, che ha festeggiato i suoi 26 anni nello studio dell’Isola dei Famosi. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommaso Zorzi festeggia il compleanno all’Isola dei ... Leggi su funweek (Di venerdì 2 aprile 2021) Venerdì 2 aprile Tommasocompie 26 anni: alla mezzanotte, l’opinionista dell’dei Famosi ha quindi festeggiato il suonegli studi del reality show di Canale 5, anche se non tutto è filato liscio., infatti, non ha fatto gliall’influencer… Di chi si tratterà mai? LEGGI ANCHE –dei famosi, Fariba fa glia Giulia Salemi: quel dettaglio notato su Ilary e Tommaso Il 2 aprile è ildi Tommaso, che ha festeggiato i suoi 26 anni nellodell’dei Famosi. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyTommasofesteggia ilall’dei ...

MediasetPlay : Buon compleanno @tommaso_zorzi ?? È andata da Dio, no? ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Buon compleanno a Drusilla e Tommy!!???? #Isola ?? - redazioneiene : Buon compleanno @Tommaso_Zorzi! ?? Che i nostri auguri arrivino direttamente a l’#isola e occhio che #LeIene e la… - delenadrunk : RT @perchetendenzat: “ #tzturns26 “: perché dal 14/9/20 ad oggi 2/4/21 è stato in tendenza per 29 settimane consecutive per un totale di 2… - ariannafaenzi : RT @MediasetPlay: Buon compleanno @tommaso_zorzi ?? È andata da Dio, no? ?? #Isola -